Барселона предложила новый контракт одному из своих лидеров
Каталонцы хотят сохранить де Йонга.
Барселона предложила хавбеку Френки де Йонгу продлить контракт до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Интерес к игроку также проявляет ПСЖ, однако сам де Йонг выразил желание остаться в Барселоне.
Отметим, нынешнее соглашение нидерландца с клубом действует до лета 2026 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил всего один гол.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Нидерландов раскритиковал игрока Барселоны.
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