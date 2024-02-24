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Барселона предложила новый контракт одному из своих лидеров

Каталонцы хотят сохранить де Йонга.
Сегодня, 17:20
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Барселона предложила хавбеку Френки де Йонгу продлить контракт до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Интерес к игроку также проявляет ПСЖ, однако сам де Йонг выразил желание остаться в Барселоне.

Отметим, нынешнее соглашение нидерландца с клубом действует до лета 2026 года. 

В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил всего один гол.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Нидерландов раскритиковал игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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