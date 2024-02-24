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Дженоа с Малиновским обыграла в большинстве Удинезе

Генуэзцы впервые в этом месяце одержали победу.
Вчера, 23:41
Дженоа - Удинезе / Getty Images
Дженоа - Удинезе / Getty Images

В субботу, 24 февраля, в рамках 26-го тура Серии А Дженоа принимала Удинезе. Матч завершился победой команды хозяев со счетом 2:0.

Генуэзцы решили все вопросы касаемо победителя в данной игре в первой половине игры. Голы Матео Ретеги и Маттиа Бани дали Дженоа солидное преимущество над соперником.

"Закопало" шансы гостей на камбэк удаление защитника Томаса Кристенсена уже на старте второго тайма. Датчанин получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Отметим, украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 78-й минуте, не успев отличиться результативными действиями за выделенное ему время.

Статистика матча Дженоа - Удинезе 26-го тура Серии А

Дженоа - Удинезе 2:0      
Голы: Ретеги, 36, Бани, 40

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 0.27
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 19 - 5
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 8 - 3
Фолы: 9 - 16
Атаки: 125 - 75

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удинезе дженоа Серия А

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