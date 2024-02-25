Альмерия - Атлетико 2:2: обзор матча и результат игры 24.02.2024
Мадридцы продолжают чередовать триумфы с неудачами.
В субботу, 24 февраля, в рамках 26-го тура Ла Лиги Альмерия принимала Атлетико. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
Команды в первом тайме обменялись забитыми мячами, а во второй половине игры повторили данный трюк, разойдясь миром.
Таким образом, после 26-ти туров Ла Лиги Альмерия занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав всего девять баллов.
В свою очередь Атлетико идет на четвертой строчке с 52-мя очками.
Статистика матча Альмерия - Атлетико 26-го тура
Альмерия - Атлетико 2:2
Голы: Ромеро, 27, 64 - Корреа, 2, Де Поль, 57
Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 1.35
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 9 - 18
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 2 - 7
Фолы: 13 - 12
Атаки: 95 - 106
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