Альмерия - Атлетико 2:2: обзор матча и результат игры 24.02.2024

В субботу, 24 февраля, в рамках 26-го тура Ла Лиги Альмерия принимала Атлетико. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Команды в первом тайме обменялись забитыми мячами, а во второй половине игры повторили данный трюк, разойдясь миром.

Таким образом, после 26-ти туров Ла Лиги Альмерия занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав всего девять баллов.

В свою очередь Атлетико идет на четвертой строчке с 52-мя очками.

Статистика матча Альмерия - Атлетико 26-го тура

Альмерия - Атлетико 2:2

Голы: Ромеро, 27, 64 - Корреа, 2, Де Поль, 57

Ожидаемые голы (xG): 0.41 - 1.35

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 9 - 18

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 2 - 7

Фолы: 13 - 12

Атаки: 95 - 106

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