Спортдир Барселоны высказался о возможном уходе лидеров команды

Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал слухи о возможных трансферах Френки де Йонга и Рональда Араухо.

По словам функционера, у "сине-гранатовых" нет никакого желания продавать своих лучших игроков.

"Что произойдет с де Йонгом и Араухо? Ничего не произойдет. У них есть контракт, а мы хотим сохранить лучших игроков. А они лучшие игроки", - цитирует слова португальца издание GOAL.

Напомним, ранее Барселона предложила одному из лидеров клуба новое соглашение.

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