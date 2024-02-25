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Спортдир Барселоны высказался о возможном уходе лидеров команды

Каталонцы хотят сохранить лучших игроков.
Сегодня, 11:25
Рональд Араухо и Френки де Йонг / Getty Images
Рональд Араухо и Френки де Йонг / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал слухи о возможных трансферах Френки де Йонга и Рональда Араухо.

По словам функционера, у "сине-гранатовых" нет никакого желания продавать своих лучших игроков.

"Что произойдет с де Йонгом и Араухо? Ничего не произойдет. У них есть контракт, а мы хотим сохранить лучших игроков. А они лучшие игроки", - цитирует слова португальца издание GOAL.

Напомним, ранее Барселона предложила одному из лидеров клуба новое соглашение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг Рональд Араухо

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