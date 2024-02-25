Спортдир Барселоны высказался о возможном уходе лидеров команды
Каталонцы хотят сохранить лучших игроков.
Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал слухи о возможных трансферах Френки де Йонга и Рональда Араухо.
По словам функционера, у "сине-гранатовых" нет никакого желания продавать своих лучших игроков.
"Что произойдет с де Йонгом и Араухо? Ничего не произойдет. У них есть контракт, а мы хотим сохранить лучших игроков. А они лучшие игроки", - цитирует слова португальца издание GOAL.
Напомним, ранее Барселона предложила одному из лидеров клуба новое соглашение.
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