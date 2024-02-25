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Ливерпуль определился с альтернативами Алонсо

"Красные" нашли новых кандидатов на пост главного тренера.
Сегодня, 11:59
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Английский Ливерпуль определился с альтернативными вариантами на пост главного тренера после ухода Юргена Клоппа.

Как сообщает The Telegraph, в случае, если "красным" не удастся заполучить в качестве наставника Хаби Алонсо, то они обратятся к услугам Юлиана Нагельсманна из сборной Германии или Рубена Аморима из Спортинга.

Более вероятным в таком случае будет назначение именно Нагельсманна, ведь контракт Юлиана с "бундестим" действует лишь до конца Евро-2024 в то время, как за Аморима придется заплатить немалую сумму отступных, так как его соглашение со "львами" действительно до лета 2026 года.

Отметим, ранее сообщалось, что Алонсо может отсрочить свой уход из Байера.

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