Ливерпуль определился с альтернативами Алонсо

Английский Ливерпуль определился с альтернативными вариантами на пост главного тренера после ухода Юргена Клоппа.

Как сообщает The Telegraph, в случае, если "красным" не удастся заполучить в качестве наставника Хаби Алонсо, то они обратятся к услугам Юлиана Нагельсманна из сборной Германии или Рубена Аморима из Спортинга.

Более вероятным в таком случае будет назначение именно Нагельсманна, ведь контракт Юлиана с "бундестим" действует лишь до конца Евро-2024 в то время, как за Аморима придется заплатить немалую сумму отступных, так как его соглашение со "львами" действительно до лета 2026 года.

Отметим, ранее сообщалось, что Алонсо может отсрочить свой уход из Байера.

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