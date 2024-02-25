Одноклубник Игнатенко оказался в больнице с черепно-мозговой травмой
Нападающий Бордо Альберт Элис оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
Инцидент случился 24 февраля в матче против Генгама. Форвард Бордо столкнулся головами с защитником гостей и потерял сознание.
⚽️DEPORTES - Drama en Francia: un jugador recibió un fuerte golpe en su cabeza, tuvo que ser operado y está en coma inducido— ITR Oficial (@ITROriginal) February 25, 2024
📌El hondureño Alberth Elis fue atendido en el campo durante ocho minutos antes de ser trasladado al hospital.
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Матч был остановлен на восемь минут, а Элис с поля доставили сразу в госпиталь. Там игрока ввели в искусственную кому, а затем провели операцию. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное.
Отметим, что поединок закончился подебой Бордо, а Данил Игнатенко отыграл все 90 минут.
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