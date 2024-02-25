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Одноклубник Игнатенко оказался в больнице с черепно-мозговой травмой

Альберт Элис столкнулся с соперником.
Сегодня, 19:25
Альберт Элис / Getty Images
Альберт Элис / Getty Images

Нападающий Бордо Альберт Элис оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Инцидент случился 24 февраля в матче против Генгама. Форвард Бордо столкнулся головами с защитником гостей и потерял сознание.

Матч был остановлен на восемь минут, а Элис с поля доставили сразу в госпиталь. Там игрока ввели в искусственную кому, а затем провели операцию. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное.

Отметим, что поединок закончился подебой Бордо, а Данил Игнатенко отыграл все 90 минут.

Ранее также сообщалось, что мать Мбаппе пытается смягчить уход сына из ПСЖ.

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