Одноклубник Игнатенко оказался в больнице с черепно-мозговой травмой

Нападающий Бордо Альберт Элис оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Инцидент случился 24 февраля в матче против Генгама. Форвард Бордо столкнулся головами с защитником гостей и потерял сознание.

⚽️DEPORTES - Drama en Francia: un jugador recibió un fuerte golpe en su cabeza, tuvo que ser operado y está en coma inducido



📌El hondureño Alberth Elis fue atendido en el campo durante ocho minutos antes de ser trasladado al hospital.



pic.twitter.com/nQ8NKzC0KI — ITR Oficial (@ITROriginal) February 25, 2024

Матч был остановлен на восемь минут, а Элис с поля доставили сразу в госпиталь. Там игрока ввели в искусственную кому, а затем провели операцию. Сейчас его состояние оценивается, как стабильное.

Отметим, что поединок закончился подебой Бордо, а Данил Игнатенко отыграл все 90 минут.

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