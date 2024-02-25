Гол Лебеденко в компенсированное время спас матч для Визелы

В воскресенье, 25 февраля, Визела Ореста Лебеденко принимала дома Эшторил.

После дубля французского форварда Сэмуэля Эссенде Визела вела в счете после первого тайма. Но гости оформили камбек во втором, и к 90-й минуте клуб украинца уже проигрывал.

Уже в компенсированное время Визела получила право на угловой, который отменным ударом головой и завершил Орест Лебеденко, сведя матч к ничьей.

После 23-х туров Визела идет на 14-й строчке, лишь на одно очко отрываясь от зоны вылета.

Ранее также на последних минутах ничью для себя выцарапал ПСЖ.

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