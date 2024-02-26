Вест Хэм - Брентфорд 4:2 обзор и результат матча АПЛ

В рамках 26-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле принимал Брентфорд.

"Молотобойцы" на старте встречи оформили комфортное преимущество, благодаря дублю Боуэна.

Гости сумели быстро отыграть один мяч после точного удара Мопе.

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Во втором тайме Вест Хэм также быстро забил дважды. Боуэн оформил хет-трик, а Эмерсон внес свое имя в протокол.

До конца встречи гости забили еще раз - Висса отметился голевім действием.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк вест поединок просидел на скамейкен запасных.

В турнирной таблице чемпионата Англии Вест Хэм идет на восьмом месте, а Брентфорд располагается на 16-й строчке.

Статистика матча Вест Хэм - Брентфорд 26-го тура АПЛ

Вест Хэм - Брентфорд 4:2

Голы: Боуэн, 5, 7, 63, Эмерсон, 69 - Мопе, 13, Висса, 82

Владение мячом: 41%-59%

Удары: 17-10

Удары в створ: 6-5

Фолы: 4-9

Угловые: 1-7

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