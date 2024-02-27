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Именитый тренер признался, что обожает смотреть матчи Чемпионшипа

Юрген Клопп остался под впечатлением.
Вчера, 22:45
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля признался, что любит следить за матчами Чемпионшипа.

Юрген Клопп заявил, что матчи Чемпионшипа куда интересней смотреть, чем Бундеслигу. Отдельно он выделил Вест Бром, Лестер и Саутгемптон.

"Я обожаю Чемпионшип. Я частенько его смотрю. На прошлой неделе видел матч Лидса с Лестером. Кажется, параллельно шел матч Бундеслиги, я пытался его посмотреть, но затем переключился на Лидс – Лестер. Вау!

Чемпионшип стал лучше. Не знаю, каким он был 9 лет назад, честно говоря. Не уверен, что сразу начал его смотреть. Но футбол, в которой там играют, и интенсивность совершенно сумасшедшие. Полное безумие.

Я видел недавно матч Вест Бромвича, там видна четкая идея игры в футбол. Лестер, Саутгемтон – то же самое. Кажется, я не смотрел матчей Ипсвича, но он тоже хорошо идет.

Потрясающая лига, невероятно тяжелая. У нас в АПЛ много матчей, но в Чемпионшипе их еще больше. То, что там происходит, впечатляет. Там очень хорошие тренеры, игроки и клубы", – цитирует немца официальный сайт.

Также напомним, ранее Тоттенхэм определился с судьбой Сона.

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