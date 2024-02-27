Именитый тренер признался, что обожает смотреть матчи Чемпионшипа

Главный тренер Ливерпуля признался, что любит следить за матчами Чемпионшипа.

Юрген Клопп заявил, что матчи Чемпионшипа куда интересней смотреть, чем Бундеслигу. Отдельно он выделил Вест Бром, Лестер и Саутгемптон.

"Я обожаю Чемпионшип. Я частенько его смотрю. На прошлой неделе видел матч Лидса с Лестером. Кажется, параллельно шел матч Бундеслиги, я пытался его посмотреть, но затем переключился на Лидс – Лестер. Вау!

Чемпионшип стал лучше. Не знаю, каким он был 9 лет назад, честно говоря. Не уверен, что сразу начал его смотреть. Но футбол, в которой там играют, и интенсивность совершенно сумасшедшие. Полное безумие.

Я видел недавно матч Вест Бромвича, там видна четкая идея игры в футбол. Лестер, Саутгемтон – то же самое. Кажется, я не смотрел матчей Ипсвича, но он тоже хорошо идет.

Потрясающая лига, невероятно тяжелая. У нас в АПЛ много матчей, но в Чемпионшипе их еще больше. То, что там происходит, впечатляет. Там очень хорошие тренеры, игроки и клубы", – цитирует немца официальный сайт.

Также напомним, ранее Тоттенхэм определился с судьбой Сона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!