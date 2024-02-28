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Борнмут Забарного вылетел из Кубка Англии от команды из Чемпионшипа

Единственный гол был забит в дополнительное вермя.
Сегодня, 00:56
Борнмут - Лестер / Getty Images
Борнмут - Лестер / Getty Images

Во вторник, 27 февраля, Борнмут принимал дома Лестер.

К огромному сожалению болельщиков команды играли практически без моментов, лишь под самый конец тайма Олбрайтон попал в штангую, а затем на добивании уже спас голкипер.

Во втором тайме снова Лестер имел пару моментов, и снова зрители не увидели голов. Командам пришлось отправиться в экстра-таймы. Счет был открыт в конце первого дополнительного тайма, Фатаву вышел на свидание с голкипером и отлично пробил в левый угол.

Илья Забарный отыграл весь матч, но не смог помочь своей команде пройти дальше.

Статистика матча Борнмут - Лестер 1/8 финала Кубка Англии

Борнмут - Лестер 0:1
Голы: Фатаву, 105

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 27 - 22
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 15 - 16
Угловые: 13 - 5

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