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Мудрик впервые за почти два месяца выйдет в стартовом составе Челси

Вингер появится на поле с первых минут и сыграет с Лидсом.
Сегодня, 21:00
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В среду, 28 февраля, в Лондоне на Стэмфорд Бридж пройдет матч 1/8 финала кубка Англии, в котором сойдутся Челси и Лидс.

Главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино решил доверить Михаилу Мудрику место в стартовом составе. Примечательно, что, по информации зарубежных журналистов, украинец выйдет на позиции "десятки", а не на фланге.

Челси: Санчес - Гюсто, Чалоба, Дисаси, Гилкрист - Кайседо, Фернандес, Мудрик - Стерлинг, Джексон, Мадуэке.

Запасные: Петрович, Колвилл, Мюррей-Кэмпбелл, Чилвелл, Сэмюэлс-Смит, Харрисон, Таурианен, Галлахер, Палмер.

Лидс: Мелье - Робертс, Родон, Купер, Фирпо - Ампаду, Грэй, Энтони, Пиру, Джеймс - Джозеф.

Запасные: ван ден Хеувел, Клаэссон, Байрем, Бэмфорд, Камара, Крессуэлл, Ньонто, Саммервилл, Шеклтон.

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Стоит отметить, что последний раз Михаил Мудрик появлялся в стартовом составе "синих" 6 января в матче 1/32 против Престона (4:0).

Стартовый свисток поединка между Челси и Лидсом прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кубок Англии Лидс Юнайтед Михаил Мудрик

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