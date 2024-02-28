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Бывший спортивный директор Ливерпуля похвалил новичка, за которого клуб "переплатил"

Спустя столько времени он признал, что ошибся в своем суждении.
Сегодня, 20:34
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Прошлым летом Ливерпуль заплатил РБ Лейпциг 70 миллионов евро за Доминика Собослаи.

Бывший спортивный директор мерсисайдцев Йорг Шмадтке, который занимался оформлением данного трансфера, считал, что английский клуб переплатил за 23-летнего венгра.

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Однако выступления игрока в нынешнем сезоне заставили его изменить свое мнение.

"В Ливерпуле, мы приобрели Доминика Собослаи из РБ Лейпциг за 70 миллионов и в тот момент я сказал, что это слишком дорого", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

"Если посмотреть на стоимость трансфера сегодня, то это было ошибкой с моей стороны. Мальчик стал важной частью команды с самого первого дня".

Напомним, что Йорг Шмадтке покинул Ливерпуль после закрытия зимнего трансферного окна. 

Ранее стало известно, что "красные" хотят последний раз попытаться вернуть своего бывшего спортивного директора, который помог Юргену Клоппу построить чемпионскую команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Доминик Собослаи

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