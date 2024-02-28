Барселона и ряд европейских клубов интересуются защитником РБ Лейпцига

Защитник РБ Лейпциг Давид Раум может перейти в Барселону.

По данным журналиста Экрема Конура, каталонцы проявляют интерес к немецкому футболисту и следят за его ситуацией.

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Также известно о интересе к 25-летнему защитнику со стороны клубов АПЛ и Бундеслиги. Ранее уточнялось, что среди этих клубов интерес к игроку проявляли Бавария и Боруссия из Дортмунда.

В текущем сезоне Раум забил два гола и отдал шесть ассистов в 23 матчах Бундеслиги.

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