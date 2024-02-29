iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Лидс 3:2 видео голов и лучших моментов матча 28.02.2024

Вашему вниманию обзор английского кубкового поединка.
Сегодня, 10:38
Челси одержал победу над Лидсом / Getty Images
Челси одержал победу над Лидсом / Getty Images

В среду, 28 февраля, Челси в рамках 1/8 финала Кубка Англии принимал на своем поле Лидс, выступающей ныне в Чемпионшипе.

Команда Маурисио Почеттино добыла непростую победу со счетом 3:2, сумев вырвать позитивный для себя результат на последних минутах встречи.

Читай также: Мудрик забил, а Челси с трудом обыграл Лидс в Кубке Англии

"Синие" пропустили первыми, но смогли отыграться усилиями Николаса Джексона. На перерыв же лондонцы ушли, уже ведя в счете благодаря результативному удару Михаила Мудрика на 37-й минуте.

Во втором тайме Лидс сумел выровнять положение, но гол Конора Галлахера на 90-й минуте вывел Челси в четвертьфинал.

Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Лидс в 1/8 финала Кубка Англии:

Челси - Лидс 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 - Джозеф, 8, 59.

Челси: Санчес - Гюсто (Чилуэлл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилкрист (Колвилл, 74) - Кайседо, Фернандес, Стерлинг (Палмер, 74) - Мадуэке (Галлахер, 61), Джексон, Мудрик (Тауриайнен, 90+4).

Лидс: Мелье - Робертс, Родон, Купер, Фирпо - Ампаду, Грэй, Энтони, Пиру (Саммервилл, 79), Джеймс (Ньонто, 79) - Джозеф.

Предупреждения: Чалоба, Фернандес, Кайседо - Фирпо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Лидс Кубок Англии видео голов обзор матча Михаил Мудрик видео лучших моментов

Статьи по теме

"Божьи часы - всегда вовремя": Мудрик объяснил свое празднование гола в матче Кубка Англии "Божьи часы - всегда вовремя": Мудрик объяснил свое празднование гола в матче Кубка Англии
Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба
Унижение Юнайтед и камбек против Барсы: лучшие матчи Клоппа в Ливерпуле Унижение Юнайтед и камбек против Барсы: лучшие матчи Клоппа в Ливерпуле
"Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева "Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: женская индивидуальная гонка откроет этап Кубка мира в Холменколлене
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа11:18
Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба
Европа11:15
Унижение Юнайтед и камбек против Барсы: лучшие матчи Клоппа в Ливерпуле
Европа11:10
"Божьи часы - всегда вовремя": Мудрик объяснил свое празднование гола в матче Кубка Англии
Украина11:02
"Просто смех, еб***": Милевский жестко отреагировал на слова Алиева
Европа10:38
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Европа10:22
Ливерпуль установил необычное клубное достижение
Европа10:01
Вандалы облили краской статую Дани Алвеса в его родном городе
Европа09:59
Интер установил очередной клубный рекорд
Биатлон09:55
Биатлон-2023/2024: женская индивидуальная гонка откроет этап Кубка мира в Холменколлене
Теннис09:40
Калинина разгромила колумбийку на пути в четвертьфинал турнира в Остине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK