В среду, 28 февраля, Челси в рамках 1/8 финала Кубка Англии принимал на своем поле Лидс, выступающей ныне в Чемпионшипе.

Команда Маурисио Почеттино добыла непростую победу со счетом 3:2, сумев вырвать позитивный для себя результат на последних минутах встречи.

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"Синие" пропустили первыми, но смогли отыграться усилиями Николаса Джексона. На перерыв же лондонцы ушли, уже ведя в счете благодаря результативному удару Михаила Мудрика на 37-й минуте.

Во втором тайме Лидс сумел выровнять положение, но гол Конора Галлахера на 90-й минуте вывел Челси в четвертьфинал.

Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Лидс в 1/8 финала Кубка Англии:

Челси - Лидс 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 - Джозеф, 8, 59.

Челси: Санчес - Гюсто (Чилуэлл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилкрист (Колвилл, 74) - Кайседо, Фернандес, Стерлинг (Палмер, 74) - Мадуэке (Галлахер, 61), Джексон, Мудрик (Тауриайнен, 90+4).

Лидс: Мелье - Робертс, Родон, Купер, Фирпо - Ампаду, Грэй, Энтони, Пиру (Саммервилл, 79), Джеймс (Ньонто, 79) - Джозеф.

Предупреждения: Чалоба, Фернандес, Кайседо - Фирпо.

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