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Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба

Недавно Дани пропал оттуда.
Сегодня, 11:18
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Каталонская Барселона решила вернуть в список легенд клуба бразильского защитника Дани Алвеса. Об этом стало известно из данных на сайте клуба.

Профиль Дани вновь доступен на вкладке легендарные игроки на сайте "блаугранас".

Отметим, что в списке присутствует 102 бывших игрока испанского гранда. Алвеса вместе с Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой было включено туда последними.

Напомним, ранее бразильца лишили статуса легенды Барселоны после того, как ему дали тюремный срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Дани Алвес

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