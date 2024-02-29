Барселона вернула Алвеса в список легенд клуба

Каталонская Барселона решила вернуть в список легенд клуба бразильского защитника Дани Алвеса. Об этом стало известно из данных на сайте клуба.

Профиль Дани вновь доступен на вкладке легендарные игроки на сайте "блаугранас".

Отметим, что в списке присутствует 102 бывших игрока испанского гранда. Алвеса вместе с Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой было включено туда последними.

Напомним, ранее бразильца лишили статуса легенды Барселоны после того, как ему дали тюремный срок.

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