Скандальный клуб Европы получил трансферный бан

Команда, игравшая с россиянами, имеет проблемы с ФИФА.

Братиславский Слован получил запрет на трансферную деятельность на полтора года.

Словенский клуб был наказан за то, что имеет задолженности перед некоторыми бывшими игроками.

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"Сумма, о которой идет речь, уже выплачена. Ее зачисление на счет получателя займет несколько дней, после чего трансферный бан будет снят", - говорится в заявлении.

Отметим, что недавно Слован провел товарищеский матч с московским динамо, после чего ряд клубов отказался проводить с ним свои спарринги.

Напомним, Слован недавно арендовал Жерсона Родригеса из Динамо Киев.

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