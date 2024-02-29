Скандальный клуб Европы получил трансферный бан
Команда, игравшая с россиянами, имеет проблемы с ФИФА.
Братиславский Слован получил запрет на трансферную деятельность на полтора года.
Словенский клуб был наказан за то, что имеет задолженности перед некоторыми бывшими игроками.
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"Сумма, о которой идет речь, уже выплачена. Ее зачисление на счет получателя займет несколько дней, после чего трансферный бан будет снят", - говорится в заявлении.
Отметим, что недавно Слован провел товарищеский матч с московским динамо, после чего ряд клубов отказался проводить с ним свои спарринги.
Напомним, Слован недавно арендовал Жерсона Родригеса из Динамо Киев.
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