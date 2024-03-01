Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказался о своем будущем в клубе.

"У меня в голове только Брайтон. Я еще ничего не решил и у меня здесь контракт".

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"Я хотел бы завершить сезон лучше всего с нашими молодыми игроками. Я на 100% сосредоточен на Брайтоне, - сказал Де Дзерби в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, действующий контракт итальянца с Брайтоном рассчитан до лета 2026 года.

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