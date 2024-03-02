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Нуньес на 99-й минуте принес Ливерпулю тяжелую победу над Ноттингемом

"Лесники" почти устояли под натиском парней Клоппа.
Сегодня, 19:12
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

В субботу, 2 марта, Ливерпуль отправился на Сити Граунд к Ноттингем Форесту.

Парни Клоппа не спешили сразу нестись в атаку, катая мяч в центре и присматриваясь к обороне хозяев. Первый реальный момент остался за "лесниками" - Ориги неплохо пальнул из далека, на это отвтеил Диас. но тоже не попал.

После этого оборона Ноттингема закачалась, но опасные моменты оставались за Ноттингемом, в игру пришлось вступать Келлехеру. На 60-й минуте вышел будущий герой игры Дарвин Нуньес, а Эланга снова простил гостей. 

В последней четверти матча Ливерпуль надавил изо всех сил, но хозяевам удавалось сдерживать "красных" до самого конца. Но на 99-й минуте после неразберихи в штрафной Мак Аллистер нашел Дарвина, а тот нашел гол. Важнейшая победа для чемпионской гонки.

Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль 27-го тура чемпионата Англии

Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Гол: Нуньес, 90+9

Ожидаемые голы (xG): 1.10 - 2.10
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 8 - 22
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 3 - 12
Фолы: 11 - 12
Атаки: 84 - 169

 

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