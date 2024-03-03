Кельн - Байер 0:2: обзор матча и результат игры 03.03.2024
В воскресенье, 3 марта, в рамках 24-го тура Бундеслиги Кельн принимал Байер. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.
Не только важным, но и решающим эпизодом в данной игре стало удаление Яна Тильманна, форварда команды хозяев, что и привело к данному результату.
В конце первого тайма Джереми Фримпонг вывел "фармацевтов" вперед, а уже в середине второй половины Алекс Гримальдо поставил решающую точку.
Таким образом, после 24-х туров Бундеслиги Кельн идет на 16-й строчке с 17-ю очками, а Байер возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Баварии, которая идет второй, на 10 баллов.
Статистика матча Кельн - Байер 24-го тура Бундеслиги
Кельн - Байер 0:2
Голы: Фримпонг, 38, Гримальдо, 73
Ожидаемые голы (xG): 0,54 - 1,65
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 6 - 17
Удары в створ: 0 - 6
Фолы: 10 - 9
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