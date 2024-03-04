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Бывший игрок ПСЖ может сменить Аллегри на тренерском посту в Ювентусе

Мотта попал в сферу интересов туринцев.
Сегодня, 22:22
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Если Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера Ювентуса, его место может занять Тьяго Мотта. Об этом сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Итальянский специалист станет главным кандидатом на эту должность. Тренер заинтересован в предложении от Ювентуса, но пока сосредоточен на своей работе в Болонье.

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Напомним, 41-летний Мотта возглавляет Болонью с 2022 года. До этого Тьяго работал в Специи и Дженоа.

После 27 туров Серии А Болонья занимает четвертое место, набрав 51 балл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус болонья Тьяго Мотта

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