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Интер - Дженоа 2:1 результат и обзор матча чемпионата Италии

Лидер итальянской лиги переиграл команду из нижней десятки таблицы.
Вчера, 23:45
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле принимал Дженоа.

В первом тайме подопечные Индзаги дважды поразили ворота гостей.

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Сначала Аслани поразил ворота соперника. Для него этот гол стал первым в составе миланской команды. Через несколько минут Санчес реализовал пенальти, удвоив преимущество Интера.

После перерыва Дженоа сумела отыграть один гол - Васкес записал гол на свое имя.

До конца встречи команды создали несколько неплохих моментов, но счет больше не изменился.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский на поле не появился, просидев всю игру на скамейке запасных.

В турнирной таблице чемпионата Интер идет на первом месте, имея 72 очка после 27 игр. Дженоа располагается на 12-й позиции с 33 баллами.

Статистика матча Интер - Дженоа 27-го тура чемпионата Италии

Интер - Дженоа 2:1
Голы: Аслани, 30, Санчес, 38 (пен.) - Васкес, 54

Ожидаемые голы (xG): 1.76-0.94
Владение мячом: 62%-38%
Удары: 16-10
Удары в створ: 5-2 
Фолы: 5-17

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