"Лучшая защита, лучшее нападение, невероятный голод": Пирс Морган - об Арсенале
Главный фанат Роналду и "канониров" в восторге от любимой команды.
Телеведущий Пирс Морган оценил победу Арсенала над Шеффилдом (6:0) в рамках 27-го тура АПЛ.
"Арсенал выиграет АПЛ. Лучшая защита, лучшее нападение, отличный менталитет, невероятный голод", – написал журналист в соцсетях.
Arsenal are going to win the Premier League. Best defence, best offence, great mentality, incredible hunger.— Piers Morgan (@piersmorgan) March 4, 2024
Напомним, после 27 туров АПЛ Арсенал занимает третье место в таблице, набрав 61 балл.
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