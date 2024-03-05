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"Лучшая защита, лучшее нападение, невероятный голод": Пирс Морган - об Арсенале

Главный фанат Роналду и "канониров" в восторге от любимой команды.
Сегодня, 00:41
Пирс Морган / Getty Images
Пирс Морган / Getty Images

Телеведущий Пирс Морган оценил победу Арсенала над Шеффилдом (6:0) в рамках 27-го тура АПЛ.

"Арсенал выиграет АПЛ. Лучшая защита, лучшее нападение, отличный менталитет, невероятный голод", – написал журналист в соцсетях.

Напомним, после 27 туров АПЛ Арсенал занимает третье место в таблице, набрав 61 балл.

Ранее сообщалось, что Рэмсдейл может получить неожиданный вариант продолжения карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Пирс Морган

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