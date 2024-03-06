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"Вы не видите того, что мы делаем на тренировках": Хавбек Челси поддержал Почеттино

Коул Палмер призвал верить в клуб.
Сегодня, 16:42
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Челси Коул Палмер призвал болельщиков верит в тренера и клуб.

Игрок заявил, что болельщики не видят полной картины, ведь внутри клуба постоянно идет работа над тем, чтобы стать лучше.

"Мне кажется, вы не видите того, что мы делаем на тренировочном поле каждый день. В субботу, если мы не добиваемся результата, все говорят: "Челси такой, Челси сякой", и я понимаю, потому что футбол может быть таким, но я уверен, что болельщики увидят, что мы строим.

Игроки не дураки, мы каждый день видим, что говорят болельщики и прочее, поэтому тренер сказал нам держаться вместе. Верьте в нас, игроки тоже верят в тренера, и в конце концов мы это увидим", – приводит слова Палмера ESPN.

Ранее также сообщалось, что звездный юниор Баварии останется в клубе.

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