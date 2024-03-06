Форвард Баварии: Когда ты играешь в таком клубе, то хочется выигрывать каждый трофей

Мюнхенская Бавария накануне продлила контракт с Матисом Телем, который поделился мыслями об этом событии и пребывании в таком клубе.

По словам французского таланта, играя за "красных" хочется завоевывать каждый трофей из возможных.

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"Это продление контракта очень много значит для меня. Я уже многому научился в Баварии, как на поле, так и вне его. Мюнхен стал домом для меня и моей семьи, и поддержка болельщиков также очень важна. Без них я не могу быть тем игроком, которым я являюсь.

Когда ты играешь за Баварию, всегда хочешь выиграть каждый трофей. Я хочу забивать много голов, играть с сердцем и энергией за Баварию и отдавать все для этого клуба и его болельщиков", - приводит слова 18-летнего форварда пресс-служба мюнхенцев.

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