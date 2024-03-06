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Игрок, права на которого принадлежат Шахтеру, может сменить клубную прописку

Майкон намерен перебраться во Фламенгу.
Вчера, 22:17
Майкон / Getty Images
Майкон / Getty Images

Бразильский хавбек Майкон, который принадлежит Шахтеру, хочет сменить клубную прописку.

Как сообщает местный журналист Гильерме Силва, в услугах Майкона заинтересован Фламенгу. "Красно-черные" согласовали условия соглашения с футболистом.

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Также отмечается, что клуб сделал предложение Шахтеру, но его детали остаются неизвестными.

Контракт Майкона с "горняками" действителен до лета 2025 года, но после начала полномасштабного вторжения 26-летний полузащитник не провел за украинский гранд ни одного официального матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Майкон Фламенгу

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