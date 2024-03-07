Легендарный английский тренер предложил неожиданную кандидатуру для замены Клоппу

Харри Реднапп доверился бы легенде Ливерпуля, но не той, которую сейчас хотели бы видеть фанаты клуба.

Легендарный английский тренер Харри Реднапп рассказал, кого он хотел бы видеть в качестве главного тренера Ливерпуля вместо Юргена Клоппа.

77-летний специалист, который последние 3 года работает советником в Борнмуте, предложил довериться Стивену Джеррарду, тренерская карьера которого после периода в Рейнджерс пошла не так, как этого ожидали.

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"Люди подумают, что я не в своем уме, но я бы предпочел Стивена Джеррарда.

Все еще верю в него, я не списываю людей со счетов", - цитирует слова Реднаппа twitter-аккаунт Anfield Edition.

Напомним, после успеха с шотландским Рейнджерс Джеррард возглавил Астон Виллу, в которой не сумел показать успешные результаты и был уволен в течение прошлого сезона. Сейчас он возглавляет саудовский Аль-Иттифак, с которым идет восьмым в турнирной таблице местной лиги, отставая более чем на 30 очков от первой позиции.

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