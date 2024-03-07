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Легендарный английский тренер предложил неожиданную кандидатуру для замены Клоппу

Харри Реднапп доверился бы легенде Ливерпуля, но не той, которую сейчас хотели бы видеть фанаты клуба.
Сегодня, 16:59
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Легендарный английский тренер Харри Реднапп рассказал, кого он хотел бы видеть в качестве главного тренера Ливерпуля вместо Юргена Клоппа.

77-летний специалист, который последние 3 года работает советником в Борнмуте, предложил довериться Стивену Джеррарду, тренерская карьера которого после периода в Рейнджерс пошла не так, как этого ожидали.

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"Люди подумают, что я не в своем уме, но я бы предпочел Стивена Джеррарда.

Все еще верю в него, я не списываю людей со счетов", - цитирует слова Реднаппа twitter-аккаунт Anfield Edition.

Напомним, после успеха с шотландским Рейнджерс Джеррард возглавил Астон Виллу, в которой не сумел показать успешные результаты и был уволен в течение прошлого сезона. Сейчас он возглавляет саудовский Аль-Иттифак, с которым идет восьмым в турнирной таблице местной лиги, отставая более чем на 30 очков от первой позиции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Стивен Джеррард Харри Реднапп

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