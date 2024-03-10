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Руни рассказал, кто из игроков нынешнего Ман Юнайтед способен побить его рекорд

Уэйн считает, что Маркус Рэшфорд может стать новым лучшим бомабрдиром в истории клуба.
Сегодня, 14:36
Уэйн Руни и Маркус Решфорд
Уэйн Руни и Маркус Решфорд

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о Маркусе Рэшфорде.

По словам англичанина, Маркус имеет все шансы стать лучшим бомбардиром в истории МЮ, но не является лидером команды.

"У него в клубе особое положение. Для меня он единственный игрок, способный побить мой рекорд.

Я не считаю Маркуса лидером нынешнего Манчестера. Он ведет себя не лучшим образом, по сути может оказаться в изоляции. И это будет очень плохой финал. Возможно, ему стоит сменить клуб", - сказал англичанин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни Маркус Рэшфорд

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