Руни рассказал, кто из игроков нынешнего Ман Юнайтед способен побить его рекорд

Уэйн считает, что Маркус Рэшфорд может стать новым лучшим бомабрдиром в истории клуба.

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о Маркусе Рэшфорде.

По словам англичанина, Маркус имеет все шансы стать лучшим бомбардиром в истории МЮ, но не является лидером команды.

"У него в клубе особое положение. Для меня он единственный игрок, способный побить мой рекорд.

Я не считаю Маркуса лидером нынешнего Манчестера. Он ведет себя не лучшим образом, по сути может оказаться в изоляции. И это будет очень плохой финал. Возможно, ему стоит сменить клуб", - сказал англичанин.

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