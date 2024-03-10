Волейболист: Миколенко потроллили за ошибку в проигранном матче с Манчестер Юнайтед

Игра украинца рукой в своей штрафной осталась без внимания рефери.

Манчестер Юнайтед накануне в 28-м туре английской Премьер-лиги благодаря двум голам с пенальти одержал победу со счетом 2:0 над Эвертоном.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на поединок в стартовом составе и провел на поле 88 минут, а после игры подвергся троллингу со стороны беттинговой компании Paddy Power. Впрочем, как и ответственные за VAR на этом матче.

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Миколенко в одном из эпизодов сыграл рукой в своей штрафной, что осталось без внимания со стороны рефери, и третий пенальти в противостоянии назначен не был.

Беттинговая компания в сети X решила подколоть защитника Эвертона, сравнив его с волейболистом. Реакция же VAR на этот момент была такой: "Нет, ничего подобного".

Отметим, что в нынешнем сезоне Миколенко провел в составе Эвертона во всех турнирах 29 матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что в матче Манчестер Юнайтед - Эвертон были установлены сразу четыре рекорда.

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