iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Волейболист: Миколенко потроллили за ошибку в проигранном матче с Манчестер Юнайтед

Игра украинца рукой в своей штрафной осталась без внимания рефери.
Сегодня, 16:28
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Манчестер Юнайтед накануне в 28-м туре английской Премьер-лиги благодаря двум голам с пенальти одержал победу со счетом 2:0 над Эвертоном.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на поединок в стартовом составе и провел на поле 88 минут, а после игры подвергся троллингу со стороны беттинговой компании Paddy Power. Впрочем, как и ответственные за VAR на этом матче.

Читай также: Два пенальти позволили Манчестер Юнайтед обыграть Миколенко и его Эвертон

Миколенко в одном из эпизодов сыграл рукой в своей штрафной, что осталось без внимания со стороны рефери, и третий пенальти в противостоянии назначен не был.

Беттинговая компания в сети X решила подколоть защитника Эвертона, сравнив его с волейболистом. Реакция же VAR на этот момент была такой: "Нет, ничего подобного".

Отметим, что в нынешнем сезоне Миколенко провел в составе Эвертона во всех турнирах 29 матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что в матче Манчестер Юнайтед - Эвертон были установлены сразу четыре рекорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

Статьи по теме

Тоттенхэм одержал уверенную победу над Астон Виллой на выезде Тоттенхэм одержал уверенную победу над Астон Виллой на выезде
Почеттино пожаловался на недостаточную поддержку со стороны фанов Челси Почеттино пожаловался на недостаточную поддержку со стороны фанов Челси
Известный голливудский актер заявил, что является фанатом легенды МЮ Известный голливудский актер заявил, что является фанатом легенды МЮ
Хавбек Манчестер Юнайтед может потерять миллион фунтов из-за отца своей девушки Хавбек Манчестер Юнайтед может потерять миллион фунтов из-за отца своей девушки
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем
Другие18:47
Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья
Европа18:25
Бывший тренер Баварии обсудил с президентом Барселоны возможное сотрудничество
Европа18:18
Манчестер Юнайтед планирует важное подписание на самую проблемную позицию
Формула 117:55
РБ обвинил Магнуссена в неспортивном поведении и намерен жаловаться в ФИА
Европа17:54
Милан обыграл на своем поле Эмполи
Киберспорт17:40
Valve официально анонсировали The International 2024
Европа17:24
Анчелотти беспокоится из-за вызова Лунина в стан сборной Украины
Бокс17:05
"Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну
Европа16:55
Тоттенхэм одержал уверенную победу над Астон Виллой на выезде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK