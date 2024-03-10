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Манчестер Юнайтед планирует важное подписание на самую проблемную позицию

Клуб решил усилить левый фланг обороны.
Сегодня, 18:18
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф определил ключевую цель на летнее трансферное окно, утверждает Фабрицио Романо.

Манкунианцам очень нужен стабильный левый защитник, потому это будет наиважнейшим пунктом летней кампании.

Однако пока у клуба нет шорт-листа, сначала планируется создать новую структуру, и лишь тогда приступить к более подробной проработке трансферной кампании.

Напомним, что Тайрелл Маласия еще не появлялся в этом сезоне, а Люк Шоу продолжает испытвать проблемы с травмами. Однако независимо от формы и готовности обоих игроков, летом будет куплен новый игрок на левый фланг обороны.

Ранее, кстати, сообщалось, что МЮ присматривается к одноклубнику Ильи Забарного.

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