Манчестер Юнайтед планирует важное подписание на самую проблемную позицию

Сэр Джим Рэтклифф определил ключевую цель на летнее трансферное окно, утверждает Фабрицио Романо.

Манкунианцам очень нужен стабильный левый защитник, потому это будет наиважнейшим пунктом летней кампании.

Однако пока у клуба нет шорт-листа, сначала планируется создать новую структуру, и лишь тогда приступить к более подробной проработке трансферной кампании.

Напомним, что Тайрелл Маласия еще не появлялся в этом сезоне, а Люк Шоу продолжает испытвать проблемы с травмами. Однако независимо от формы и готовности обоих игроков, летом будет куплен новый игрок на левый фланг обороны.

Ранее, кстати, сообщалось, что МЮ присматривается к одноклубнику Ильи Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!