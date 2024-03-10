Ливерпуль не отпустил своего лидера в сборную на товарищеский турнир
Мохамед Салах очень нужен клубу.
Мохамед Салах пропустит следующие матчи своей сборной, пишет The Athletic.
Египтянин должен был отправится в расположение сборной, которая вскоре примет участие в товарищеском турнире Winsunited Cup.
Однако Ливерпуль сумел убедить Федерацию футбола Египта не вызывать игрока, так что Салах не попал в заявку.
Дело в том, что сейчас у клуба будет супернапряженный график и Клопп заявил, что ему нужны все доступные игроки. А Салах еще и лучший бомрдир клуба в этом сезоне.
Ранее также Клопп заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти после фола Доку.
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