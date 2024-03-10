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Футбол

Ливерпуль не отпустил своего лидера в сборную на товарищеский турнир

Мохамед Салах очень нужен клубу.
Вчера, 22:28
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Мохамед Салах пропустит следующие матчи своей сборной, пишет The Athletic.

Египтянин должен был отправится в расположение сборной, которая вскоре примет участие в товарищеском турнире Winsunited Cup.

Однако Ливерпуль сумел убедить Федерацию футбола Египта не вызывать игрока, так что Салах не попал в заявку.

Дело в том, что сейчас у клуба будет супернапряженный график и Клопп заявил, что ему нужны все доступные игроки. А Салах еще и лучший бомрдир клуба в этом сезоне.

Ранее также Клопп заявил, что судья ошибся, не назначив пенальти после фола Доку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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