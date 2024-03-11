Трубин помог Бенфики уверенно обыграть Эшторил

В воскресенье, 10 марта, Бенфика Анатолия Трубина принимала дома Эшторил.

Бенфика начала матч активней, имела пару моментов, а вот забила в совсем неочевидной ситуации. Оркун Кекчу не придумал, что делать с мячем и пальнул из далека, вратарь гостей такого не ожидал, и получился гол красавец.

А вот Трубин ждал удара соперников и совершил изумительный сейв, но, увы, с добиванием уже ничего не мог поделать. Еще до перерыва Маркос Леонрадо снова вывел хозяев вперед.

А второй тайм начался с быстрого гола, защитники потеряли Гувейю, и тот легко довел счет до уверенного 3:1. Бенфика контрлировала матч, имела хорошие моменты, но забить так и не смогла. Трубин же вновь не подвел и позволил своей команде сохранить уверенное преимущество в счете.

Статистика матча Бенфика - Эшторил 25-го тура чемпионата Португалии

Бенфика - Эшторил 3:1

Голы: Кекчу, 15, Леонардо, 45+2, Гувейя, 49 - Гомеш, 22

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.48

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 13 - 10

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 10 - 7

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