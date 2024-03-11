Гвардиола высказался о потенциально последнем матче против Клоппа в карьере

Испанец уверен, что после отпуска немец вернется к работе.

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о том, что вчерашняя игра против Ливерпуля, возможно, стала последним противостоянием в его карьере против Юргена Клоппа.

По словам испанского специалиста, Клопп точно вернется к работе, потому что слишком любит футбол.

"Он вернется. Он слишком сильно любит свою работу. Что я могу сказать? Он сделал нашу команду лучше, он сделал меня лучше как тренера.

Желаю ему, чтобы он как можно быстрее вернулся, потому что футбол нуждается в таких личностях, как он", - сказал Гвардиола.

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