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В Арсенале опровергли информацию об оскорблениях в адрес тренера Порту

Лондонцы призвали не верить данным слухам.
Сегодня, 12:54
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Арсенал опровергает обвинения в адрес Микеля Артеты в оскорблении семьи Сержиу Консейсау.

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Арсеналом и Порту произошла стычка между главными тренерами обеих команд.

Читай также: Тренер Порту заявил, что Артета оскорбил его семью

Консейсау заявил, что был оскорблен Артетой, но в Арсенале и сам Артета категорически отрицают эти обвинения.

В свою очередь главный тренер лондонского клуба отказался комментировать инцидент.

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