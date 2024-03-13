В Арсенале опровергли информацию об оскорблениях в адрес тренера Порту

Арсенал опровергает обвинения в адрес Микеля Артеты в оскорблении семьи Сержиу Консейсау.

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Арсеналом и Порту произошла стычка между главными тренерами обеих команд.

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Консейсау заявил, что был оскорблен Артетой, но в Арсенале и сам Артета категорически отрицают эти обвинения.

В свою очередь главный тренер лондонского клуба отказался комментировать инцидент.

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