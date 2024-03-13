Тренер Порту заявил, что Артета оскорбил его семью
Португальский специалист недоволен поведением своего коллеги.
Главный тренер Порту Сержиу Консейсау заявил, что Микель Артета оскорбил его семью во время матча Лиги чемпионов.
"Артета подошел к скамейке запасных во время игры и оскорбил мою семью по-испански. Я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых".
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"Пусть он позаботится о тренировках своей команды, потому что у нее достаточно качеств, чтобы играть намного лучше", —приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Арсенал прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе над Порту в серии послематчевых пенальти.
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