Тренер Порту заявил, что Артета оскорбил его семью

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау заявил, что Микель Артета оскорбил его семью во время матча Лиги чемпионов.

"Артета подошел к скамейке запасных во время игры и оскорбил мою семью по-испански. Я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых".

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"Пусть он позаботится о тренировках своей команды, потому что у нее достаточно качеств, чтобы играть намного лучше", —приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Арсенал прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе над Порту в серии послематчевых пенальти.

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