Арсенал в близок к подписанию нового контракта с основным защитником
Уайт останется в стане лондонцев.
Защитник Арсенала Бен Уайт готовится подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Подробности соглашения пока не разглашаются, но известно, что его нынешний контракт истекает летом 2026 года.
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Напомним, Уайт присоединился к Арсеналу летом 2021 года за 58,5 миллиона евро из Брайтона.
В текущем сезоне англичанин забил два гола и отдал четыре ассиста в 38 матчах.
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