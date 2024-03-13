Арсенал в близок к подписанию нового контракта с основным защитником

Защитник Арсенала Бен Уайт готовится подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Подробности соглашения пока не разглашаются, но известно, что его нынешний контракт истекает летом 2026 года.

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Напомним, Уайт присоединился к Арсеналу летом 2021 года за 58,5 миллиона евро из Брайтона.

В текущем сезоне англичанин забил два гола и отдал четыре ассиста в 38 матчах.

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