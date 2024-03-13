iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал в близок к подписанию нового контракта с основным защитником

Уайт останется в стане лондонцев.
Сегодня, 14:21
Бен Уайт / Getty Images
Бен Уайт / Getty Images

Защитник Арсенала Бен Уайт готовится подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Подробности соглашения пока не разглашаются, но известно, что его нынешний контракт истекает летом 2026 года.

Читай также: Арсенал планирует продлить контракта с Зинченко

Напомним, Уайт присоединился к Арсеналу летом 2021 года за 58,5 миллиона евро из Брайтона.

В текущем сезоне англичанин забил два гола и отдал четыре ассиста в 38 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Бен Уайт

Статьи по теме

В Арсенале опровергли информацию об оскорблениях в адрес тренера Порту В Арсенале опровергли информацию об оскорблениях в адрес тренера Порту
Тренер Порту заявил, что Артета оскорбил его семью Тренер Порту заявил, что Артета оскорбил его семью
Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд, возглавив турнирную таблицу АПЛ Арсенал с Зинченко обыграл Брентфорд, возглавив турнирную таблицу АПЛ
"Лучшая защита, лучшее нападение, невероятный голод": Пирс Морган - об Арсенале "Лучшая защита, лучшее нападение, невероятный голод": Пирс Морган - об Арсенале
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Иньеста рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока
Украина17:48
Черноморец получил разрешение на проведение матчей УПЛ со зрителями
Европа17:25
Суперлига будет вынуждена изменить свое название
17:13
VBET Ukraine та Сергій Ребров: разом до нових перемог
Украина16:51
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа16:40
Ювентус нацелился на подписание лидера Аталанты
Европа16:16
Реал предложит новый контракт Модричу
ММА15:50
Хайповый боец UFC заявил, что хочет провести бой с Макгрегором на Энфилде
Украина15:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа15:19
Ключевой защитник Барселоны выступил с заявлением о своем будущем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK