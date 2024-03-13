Пророчество дня: Выход Арсенала в четвертьфинал этого розыгрыша ЛЧ предсказали 10 лет назад

Выход лондонского Арсенала в 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов был довольно таки прогнозируемым, учитывая статус их соперника, но оказывается, что это событие предсказали еще 10 лет назад.

Пресс-служба "канониров" нашла пост Twitter-аккаунта 101 great goals от 17 декабря 2014 года, который назвал условие, которое должно было обеспечить им это достижение.

"Если Арсенал подпишет Мартина Эдегора, то они пройдут в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2024 году", - сказано в заметке.

Отметим, что тогда Эдегор был 15-летним подростком, который только-только начинал свой путь в футболе, играя еще за Стрёмсгодсет, но уже тогда за ним охотилась куча топ-клубов Европы. В итоге он оказался в Реале, но затем после кучи аренд стал игроком лондонцев, сначала тоже на правах аренды, а спустя сезон полноценно.

Напомним, Арсенал прошел Порту благодаря победе в серии пенальти.

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