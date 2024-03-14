Владельцы Милана выступили с заявлением после обысков в штаб-квартире клуба

Они, конечно же, отвергли всяческие обвинения в мошенничестве.

Несколькими днями ранее Финансовая гвардия Италии провела обыски в штаб-квартире Милана.

Обыски связаны с расследованием потенциального мошенничества: предполагается, что "россонери" продолжают принадлежать своим бывшим владельцам Elliott Management, а не RedBird Capital Partners, которая приобрела клуб летом 2022 года.

В связи с этим компания опубликовала заявление, в котором отвергла эти обвинения, сообщает SempreMilan со ссылкой на MilanNews.

"RedBird Fund IV и его инвесторы владеют 99,93% акций Милана; оставшиеся 0,07% находятся в руках отдельных итальянских акционеров, которые являются давними поклонниками Клуба".

"Идея о том, что RedBird не владеет и не контролирует Милан, абсолютно ложна и противоречит всем доказательствам и фактам, включая те, которые якобы являются основой расследования".

Джерри Кардинале, основатель RedBird Capital Partners / Источник: Getty Images

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"Когда мы взяли под свой контроль клуб после закрытия сделки, Elliott предоставил RedBird кредит сроком на три года и без права голоса. Наша цель – вернуть Милан на вершину Серии А и европейского футбола – все остальное мешает достижению этой цели".

"Нет текущих переговоров с каким-либо инвестором, который мог бы осуществлять контроль над клубом. RedBird является контролирующим владельцем Милана и останется им".

Напомним, что в четверг, 14 марта, в Праге Милан проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Славии. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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