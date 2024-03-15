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Одноклубник Зинченко отказался от вызова в свою национальную сборную

Вероятно, Бен Уайт хочет сосредоточиться на борьбе за чемпионство, а не играть матчи без турнирного значения.
Сегодня, 09:24
Бен Уайт / Getty Images
Бен Уайт / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему в заявке на ближайшие матчи "трех львов" не оказалось Бена Уайта из Арсенала.

По словам местного специалиста, защитник сам отказался от вызова в ряды национальной команды.

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"Я не могу сформулировать это. Нужно говорить с ним или с Арсеналом, чтобы получить понимание. За годы моей работы были игроки, которые не хотели приезжать в сборную. Такое случалось. Это не впервые.

Для меня сборная Англии была вершиной. Наслаждался ли я каждым моментом, проведенным в ней? Нет. Но я всегда хотел бросить себе вызов, проверить себя. И мое сожаление в жизни связано с вещами, которые я не попробовал, а не с моментами, когда я провалился. Для меня это всегда было наивысшим достижением.

Но я не играл за клуб, который борется за чемпионство или пытается выйти в последние стадии Лиги чемпионов. Не могу догадываться о причинах такого решения.

Но я хочу оставить дверь открытой для него в дальнейшем. Я не хочу, чтобы это вызвало негативную реакцию. Понимаю, что мы в ситуации, когда такое могло произойти. Но он только подписал новый контракт, поэтому без вопросов получит любовь от фанатов Арсенала.

Мне жаль потому, что мне нравится этот игрок. Его способности очевидны. Я хотел бы вызвать его, но такого варианта для меня нет. Я это полностью уважаю. Считаю, дверь полностью открыта. Нужно сказать, что он вряд ли поедет на Евро, учитывая ситуацию этого месяца. Но надеюсь, что в будущем его позиция изменится", - заявил наставник англичан.

Отметим, что сборная Англии в эту международную паузу сыграет два товарищеских матча против Бразилии и Бельгии, ведь уже отобралась на Евро-2024. Матчи состоятся 23 и 26 марта соответственно.

 

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