iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко

Диксон похвалил конкурента украинца.
Сегодня, 00:55
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Четырехкратный чемпион АПЛ в составе Арсенала Ли Диксон поделился мнением об Александре Зинченко.

По словам эксперта, украинец слишком травматичен, что влияет на его карьеру в лондонском клубе.

Читай также: Зинченко - первый, а Беста не застали? Судаков и Матвиенко приняли участие в комичном челлендже

"Александр Зинченко часто травмируется и теряет место в составе и чтобы вернуть его, нужно время. Хотя Якуб Кивиор не такой хороший футболист, как украинец, но в этом плане он более надежный.

Однозначно Зинченко будет еще нужен Арсеналу в этом сезоне, ведь есть еще много матчей, где нужна ротация, он станет плюсом для команды в определенный момент", - приводит слова Диксона Metro.

Ранее сообщалось, что Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда
Жеребьевка 1/4, 1/2 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция Жеребьевка 1/4, 1/2 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Лига конференций-2023/24: Астон Вилла унизила Аякс, Брюгге и Фиорентина прошли дальше Лига конференций-2023/24: Астон Вилла унизила Аякс, Брюгге и Фиорентина прошли дальше
"Нарвался не на ту команду": Депай "наехал" в соцсетях на известного рэпера за поддержку Интера "Нарвался не на ту команду": Депай "наехал" в соцсетях на известного рэпера за поддержку Интера
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: победой в спринте Виттоцци открыла заключительный этап Кубка мира в Канаде
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко
Европа00:51
Испанский гранд все еще намерен подписать Гринвуда
Лига конференций00:40
Жеребьевка 1/4, 1/2 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Лига конференций00:35
Лига конференций-2023/24: Астон Вилла унизила Аякс, Брюгге и Фиорентина прошли дальше
Европа00:22
"Нарвался не на ту команду": Депай "наехал" в соцсетях на известного рэпера за поддержку Интера
Лига Европы00:14
Жеребьевка 1/4, 1/2 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
Лига Европы00:07
Лига Европы-2023/24: Аталанта прошла Спортинг, Рома преодолела Брайтон
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Невероятная победа: Байер в драматичном матче прошел Карабах в Лиге Европы
Европа23:59
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига Европы23:46
Ливерпуль уничтожил Спарту во втором матче подряд в Лиге Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK