Легенда Арсенала назвал проблему Зинченко

Четырехкратный чемпион АПЛ в составе Арсенала Ли Диксон поделился мнением об Александре Зинченко.

По словам эксперта, украинец слишком травматичен, что влияет на его карьеру в лондонском клубе.

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"Александр Зинченко часто травмируется и теряет место в составе и чтобы вернуть его, нужно время. Хотя Якуб Кивиор не такой хороший футболист, как украинец, но в этом плане он более надежный.

Однозначно Зинченко будет еще нужен Арсеналу в этом сезоне, ведь есть еще много матчей, где нужна ротация, он станет плюсом для команды в определенный момент", - приводит слова Диксона Metro.

Ранее сообщалось, что Мудрик в четвертый раз потерял в стоимости за время пребывания в Челси.

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