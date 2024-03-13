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Зинченко - первый, а Беста не застали? Судаков и Матвиенко приняли участие в комичном челлендже

Игроки Шахтера составили десятку лучших игроков.
Сегодня, 09:50
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Представители сборной Украины и Шахтера Георгий Судаков и Николай Матвиенко представили общий рейтинг лучших игроков.

Украинцам нужно было расставить футболистов по мере их появления. 

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Лидером стал Ромарио, хоть Судаков и Матвиенко номинировали на первое место Александра Зинченко. Футболисты также признались, что не знают легенду Манчестер Юнайтед Джорджа Беста, из-за чего тот оказался внизу списка.

Ранее возлюбленная Роналду похвасталась своими умениями в тренажерном зале.

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