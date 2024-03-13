Зинченко - первый, а Беста не застали? Судаков и Матвиенко приняли участие в комичном челлендже
Игроки Шахтера составили десятку лучших игроков.
Представители сборной Украины и Шахтера Георгий Судаков и Николай Матвиенко представили общий рейтинг лучших игроков.
Украинцам нужно было расставить футболистов по мере их появления.
Читай также: Петух и курочки: Икарди показал свое домашнее хозяйство
Лидером стал Ромарио, хоть Судаков и Матвиенко номинировали на первое место Александра Зинченко. Футболисты также признались, что не знают легенду Манчестер Юнайтед Джорджа Беста, из-за чего тот оказался внизу списка.
Ранее возлюбленная Роналду похвасталась своими умениями в тренажерном зале.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!