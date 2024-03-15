Клопп оценил готовность Салаха сыграть с Манчестер Юнайтед
Немецкий специалист порадовал хорошими новостями.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о самочувствии вингера Мохамеда Салаха.
"Салах точно готов сыграть с МЮ.
Конате не тренировался. Будет напряженная работа над его возвращением, но, вероятно, не успеем".
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"Гравенберх снова тренировался, поэтому должен быть готов", – сказал Клопп в интервью журналисту Фабрицио Романо.
Напомним, Манчестер Юнайтед встретится с Ливерпулем в воскресенье, 17 марта, в рамках четвертьфинала Кубка Англии.
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