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Клопп оценил готовность Салаха сыграть с Манчестер Юнайтед

Немецкий специалист порадовал хорошими новостями.
Сегодня, 17:54
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о самочувствии вингера Мохамеда Салаха.

"Салах точно готов сыграть с МЮ.

Конате не тренировался. Будет напряженная работа над его возвращением, но, вероятно, не успеем".

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"Гравенберх снова тренировался, поэтому должен быть готов", – сказал Клопп в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, Манчестер Юнайтед встретится с Ливерпулем в воскресенье, 17 марта, в рамках четвертьфинала Кубка Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах

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