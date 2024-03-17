Клопп - о Манчестер Юнайтед: Никаких особых планов насчет них

У тренера всегда были другие поводы для беспокойств.

Юрген Клопп признался, что его никогда не заботили противостояние с Манчестер Юнайтед.

Наставник Ливерпуля рассказал, что прийдя в клуб, у него было множество других поводов для беспокойств, и дерби против "дьяволов" туда обычно не входило.

"Я знаю известную фразу Фергюсона про насест, но когда я пришел, мне было о чем думать, кроме Манчестер Юнайтед. В мой первый сезон Лестер выиграл лигу, затем Челси и Манчестер Сити. Так что никаких особых планов насчет МЮ.

Не мне думать о ком-то еще. Если мы встречаемся с Юнайтед – да, я думаю о них. Если нет, то они могут делать, что хотят. Я не могу повлиять на это.

Я не думал об этом соперничестве. Я пришел, и мы провели первую игру с Тоттенхэмом. Этого было достаточно! Я не настолько умен, чтобы думать о многих вещах. Кажется, мы проиграли первый матч против Юнайтед", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед лишился основного хавбека.

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