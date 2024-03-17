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Челси - Лестер 4:2: обзор матча и результат игры 17.03.2024

Лондонский клуб при участии Михаила Мудрика заслуженно прошел в следующий раунд.
Сегодня, 17:06
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В воскресенье, 17 марта, в Лондоне на Стэмфорд Бридж в рамках четвертьфинала Кубка Англии встретились Челси и Лестер.

В стартовом составе "пенсионеров" вышел Михаил Мудрик. Нельзя сказать, что украинец провел откровенно плохую игру, но ничем особенным он не сумел отметиться.

По ходу первого тайма хозяева поля сумели дважды поразить ворота Якуба Столярчика.

На 12-й минуте счет в матче открыл Марк Кукурелья. Вскоре Рахим Стерлинг мог удвоить преимущество своей команды, однако он не смог с "точки" переиграть вратаря гостей. Но в добавленное к первому тайму время Коул Палмер все же сделал счет 2:0 в пользу "синих".

Источник: Getty Images

Однако на старте второй половины гости вернулись в игру. Сначала автоголом отметился Аксель Дисаси, после чего Стефи Мавидиди восстановил паритет.

Затем произошло сразу несколько интересных моментов. Каллум Дойл сбил Николаса Джексона, который врывался в штрафную "лис". Изначально судья указал на пенальти, показав защитнику желтую карточку.

Но после совета с VAR арбитр изменил свое решение: был назначен штрафной, но Дойл увидел перед собой красный свет.

Источник: Getty Images

А спустя несколько минут Маурисио Почеттино решил поменять Мудрика, на что свистом отреагировали фанаты Челси, которые начали скандировать "Ты не знаешь, что ты делаешь".

Казалось, что основное время завершится вничью, но на 90+2 минуте Карни Чуквуэмека реализовал шикарную передачу пяткой от Палмера, после чего Нони Мадуэке выдал сольный проход, который завершился ударом в дальнюю "девятку".

Таким образом Челси присоединился к Манчестер Сити и Ковентри в полуфинале турнира. Последний участник данной стадии определится в матче между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

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Статистика матча Челси - Лестер 1/4 финала Кубка Англии

Челси - Лестер 4:2
Голы: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуэмека, 90+2, Мадуэке, 90+8 - Дисаси, 51 (аг), Мавидиди, 62.

На 26-й минуте Рахим Стерлинг (Челси) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 4,46 - 0,65
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 26 - 5
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 10 - 12

Челси: Санчес - Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл, 90+1) - Кайседо, Галлахер, Палмер, Мудрик (Чуквуэмека, 78), Стерлинг (Мадуэке, 86) - Джексон.

Лестер: Столярчик - Чоудри, Фас, Вестергорд, Дойл - Винкс, Ндиди (Коуди, 78), Фатаву (Акгюн, 64), Дьюсбери-Холл, Мавидиди (Джастин, 75) - Дака.

Предупреждения: Мавидиди, Коуди.

Удаление, Дойл, 73 (Лестер, прямая красная карточка).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кубок Англии Лестер Сити Михаил Мудрик

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