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Ювентус - Дженоа 0:0: обзор матча и результат игры 17.03.2024

Туринцы так и не смогли пробить оборону "грифонов", которые после перерыва вынужденно перешли на тактику удержания счета.
Сегодня, 15:36
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 17 марта, в Турине состоялся матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал Дженоа.

Руслан Малиновский остался на скамейке запасных "грифонов" на эту игру, а в середине второго тайма украинец вышел на замену.

К тому моменту команды так и не открыли счет матча, несмотря на несколько интересных моментов.

И если в первые 45 минут игра была более-менее равной, то после перерыва подопечные Массимилиано Аллегри полностью завладели инициативой, заставив гостей все время сидеть у своих ворот.

Однако главной проблемой этого матча была точность футболистов, а точнее ее отсутствие, ведь команды нанесли всего по два удара в створ ворот друг друга.

Единственное, чем запомнилось окончание поединка - это удаление Душана Влаховича. Форвард "старой синьоры" был очень недоволен зафиксированным фолом, за что получил первую желтую. Однако серб не успокоился и вынудил главного арбитра показать ему второе предупреждение.

Источник: Getty Images

Ювентус потерял очки, что очень понравится Милану. Несмотря на одинаковое количество очков, "россонери" еще не сыграли свой матч тура, а потому у команды Стефано Пиоли будет шанс оторваться от оппонента на три очка.

Дженоа в свою очередь комфортно располагается на 12-й строчке таблицы, имея в активе 34 очка.

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Статистика матча Ювентус - Дженоа 29-го тура Серии А

Ювентус - Дженоа 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0,89 - 0,21
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 17 - 5
Удары в створ: 2 - 2
Фолы: 11 - 10

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данилу - Камбьясо (Кин, 82), Маккенни (Рабьо, 58), Локателли, Миретти (Веа, 78), Костич (Айлинг-Джуниор, 58) - Влахович, Кьеза (Йылдыз, 58).

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Бани (Читтадини, 85), Васкес - Спенс, Бадель (Бохинен, 85), Френдруп (Стротман, 69), Мессиас - Витинья, Ретеги (Анкейе, 79), Гудмундссон (Малиновский, 69).

Предупреждения: Данилу, Камбьясо, Влахович - Витинья.

Удаление: Влахович, 90+3 (Ювентус, вторая желтая карточка).

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