Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Обзор и результат матча Кубка Англии 17.03.2024

В рамках четвертьфинала Кубка Англии Ман Юнайтед на Олд Траффорд принял Ливерпуль.

"Красные дьяволы" воспользовались "преимуществом собственного поля" и вышли вперед уже на 10-й минуте матча.

Скотт МакТоминей проявил свои лучшие качества, оказавшись там где надо и добив мяч в ворота гостей после того, как Келлегер отразил удар Гарначо.

Еще до перерыва коллектив Юргена Клоппа не только восстановил паритет, но и довольно быстро после первого забитого гола вышел вперед. Сначала за гостей забил Алексис Мак Аллистер, а уже через 3 минуты отличился Мохаммед Салах.

Все так и шло к неспокойной, но победе "красных", однако, у Эрика тен Гага оставался "туз в рукаве" в лице Антони, которого он выпустил на поле во втором тайме. Именно бразилец спас этот поединок для своей команды, забив за десять минут до конца матча.

На последней минуте матча Рэшфорд упустил отличный момент, но несмотря на это именно манкунианцы были более активными в начале экстра таймов, однако, активность не всегда означает качество, поэтому, именно Ливерпуль вышел вперед в конце первой 15-минутки.

Однако, манкунианцы не были настроены проигрывать и за последние 15 минут забили дважды. Отличились уже упомянутый Рэшфорд и Амад Диалло, который после подачи углового от Ливерпуля подхватил мяч, пробежал все поле и забил победный гол, а после за снятую футболку получил вторую красную.

Статистика матча Кубка Англии Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3

xG 3.19 - 1.87

Удары: 28 - 25

Удары в створ ворот: 11 - 11

Владение мячом: 41% - 59%

Голы: МакТоминей, 10, Антони, 83, Рэшфорд, 107, Амад, 120+1 - Мак Аллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиотт, 103

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака (Магуайр, 71), Варан (Диалло, 85), Линделеф (Маунт, 106), Далот - Мактоминей, Мейну (Эриксен, 80) - Гарначо, Фернандеш, Рашфорд - Гойлунн (Антони, 71)

Ливерпуль: Келлегер - Гомес (Цимикас, 101), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Брэдли, 76) - Мак Аллистер, Эндо, Собослаи (Эллиотт, 72) - Салах (Гакпо, 76), Нуньес, Диас (Кларк, 113)

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