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Байер под руководством Алонсо установил новый рекорд

Леверкузенцы никогда не побеждали так часто в одном сезоне Бундеслиги.
Сегодня, 20:39
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В рамках 26-го тура Бундеслиги Байер одолел Фрайбург со счетом 3:2.

Эта победа стала для леверкузенцев 22-ой в текущем сезоне чемпионата Германии, что помогло им превзойти клубное достижение.

По информации портала Squawka, "фармацевты" впервые в Бундеслиге одержали такое количество побед при том, что до конца сезона еще 8 туров.

Также стоит отметить, что леверкузенцы еще ни разу не проиграли в этом сезоне вообще во всех турнирах и их беспроигрышная серия насчитывает 38 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Хаби Алонсо

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