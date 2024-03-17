Байер под руководством Алонсо установил новый рекорд
Леверкузенцы никогда не побеждали так часто в одном сезоне Бундеслиги.
В рамках 26-го тура Бундеслиги Байер одолел Фрайбург со счетом 3:2.
Эта победа стала для леверкузенцев 22-ой в текущем сезоне чемпионата Германии, что помогло им превзойти клубное достижение.
По информации портала Squawka, "фармацевты" впервые в Бундеслиге одержали такое количество побед при том, что до конца сезона еще 8 туров.
Также стоит отметить, что леверкузенцы еще ни разу не проиграли в этом сезоне вообще во всех турнирах и их беспроигрышная серия насчитывает 38 матчей.
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