Байер уверенно одолел середняка Бундеслиги, добавив очередную победу к своей серии

Леверкузенцы не знают поражений в этом сезоне.

В рамках 26 тура чемпионата Германии Байер на чужом поле встретился с Фрайбургом.

Начало поединка выдалось очень богатым на события, ведь за первые 10 минут мяч побывал в воротах обеих команд.

Сперва забили гости. За "фармацевтов" отличился один из их лидеров Флориан Вирц на 2-й минуте поединка, а уже через 8 минут ему ответил Ритцу Доан.

До перерыва коллектив Хаби Алонсо вышел вперед благодаря голу чеха Адама Гложека, а после возобновления игры ему соотечественник Патрик Шик довел преимущество до вполне комфортного.

Фрайбург сумел сократить отставание до минимума ближе к концу встречи, но на большее хозяев не хватило.

Статистика матча Бундеслиги Фрайбург - Байер

Фрайбург - Байер 2:3

xG: 0.81 - 2.89

Удары: 10 - 18

Удары в створ ворот: 3 - 7

Владение мячом: 36% - 64%

Голы: Доан, 10, Кайтель, 79 - Вирц, 2, Гложек, 41, Шик, 53

Фрайбург: Атуболу - Сильдиллиа, Гинтер (Лингарт, 62), Гульде, Гюнтер (Муслия, 62) - Рель (Кайтель, 76), Гефлер - Доан, Грифо - Гелер (Филипп, 76), Шаллаи (Грегорич, 62)

Байер: Градецки - Станишич, Та, Инкапье - Фримпонг (Телла, 84), Паласиос (Тапсоба, 90), Джака, Гримальдо - Гложек (Андрих, 83), Вирц - Шик (Адли, 76)

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