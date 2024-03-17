Возможное дерби в финале: Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Стало известно кто с кем сыграет на Уэмбли

В последнем матче четвертьфинала Кубка Англии Ман Юнайтед в дополнительное время одолел Ливерпуль.

После поединка окончательно определились полуфинальные пары турнира, которые в апреле определят финалистов.

По итогам жеребьевки, стало известно, что Челси сыграет с Ман Сити, а Ман Юнайтед с Ковентри, что дает теоретическую возможность увидеть манчестерское дерби в матче за трофей.

Полуфиналы Кубка Англии

Челси - Манчестер Сити

Ковентри - Манчестер Юнайтед.

Точная дата проведения поединков станет известна позже.

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