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Возможное дерби в финале: Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Стало известно кто с кем сыграет на Уэмбли
Сегодня, 20:59
Кубок Англии / Getty Images
Кубок Англии / Getty Images

В последнем матче четвертьфинала Кубка Англии Ман Юнайтед в дополнительное время одолел Ливерпуль.

После поединка окончательно определились полуфинальные пары турнира, которые в апреле определят финалистов.

По итогам жеребьевки, стало известно, что Челси сыграет с Ман Сити, а Ман Юнайтед с Ковентри, что дает теоретическую возможность увидеть манчестерское дерби в матче за трофей.

Полуфиналы Кубка Англии

  • Челси - Манчестер Сити
  • Ковентри - Манчестер Юнайтед.

Точная дата проведения поединков станет известна позже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Англии

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