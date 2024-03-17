Монпелье - ПСЖ: обзор и результат матча чемпионата Франции

В рамках 26-го тура чемпионата Франции Монпелье в гостях принял ПСЖ.

Парижане довольно быстро вышли вперед, а в середине первого тайма еще и удвоили свое преимущество.

Тем не менее, поединок не стал для коллектива ЛуИса Энрике, ведь еще до перерыва хозяева сравняли, забив сначала с игры, а затем с пенальти.

Однако, после перерыва на поле была только одна команда, и именно та, которая превосходила соперника по классу "на бумаге". Во втором тайме Мбаппе к своему первому мячу добавил еще два, а между его голами отличился Ли Кан-Ин.

Точку в матче поставил Нуну Мендеш, для которого этот матч стал одним из первых после тяжелой травмы.

Статистика матча чемпионата Франции Монпелье - ПСЖ

Монпелье - ПСЖ 2:6

Голы: Норден, 30, Саванье, 45+1 - Витинья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Ли Кан Ин, 53, Мендеш, 89

xG: 0.68 - 1.40

Удари: 12 - 9

Удари в площину воріт: 3 - 5

Володіння м'ячем: 41 - 59

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