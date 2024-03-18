iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио объявил имя нового тренера

Римский клуб заполучил наставник, который ранее уже отказывался тренировать команду.
Сегодня, 20:30
Игорь Тудор / Getty Images
Игорь Тудор / Getty Images

Итальянский Лацио Игор Тудор сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера Лацио.

В понедельник, 18 марта, Тудор прибыл в Рим и уже успел сфотографироваться с атрибутикой Лацио.

Официального назначения еще не было, однако хорватский специалист уже запланировал первые тренировки, начиная со среды. 

В текущем сезоне Тудор отказался возглавить Наполи. До этого он работал в Марселе.

Напомним, Лацион идет на девятом месте в Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

PGL Major Copenhagen 2024: Cloud9 и Heroic прошли в стадию легенд, Furia сохраняет шансы PGL Major Copenhagen 2024: Cloud9 и Heroic прошли в стадию легенд, Furia сохраняет шансы
Пилот Формулы 1 стал совладельцем французского клуба Пилот Формулы 1 стал совладельцем французского клуба
Тотти прокомментировал начальные успехи де Росси в Роме Тотти прокомментировал начальные успехи де Росси в Роме
УХЛ: Кременчуг вышел в финал, вырвав победу Днепр в овертайме УХЛ: Кременчуг вышел в финал, вырвав победу Днепр в овертайме
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:20
PGL Major Copenhagen 2024: Cloud9 и Heroic прошли в стадию легенд, Furia сохраняет шансы
Европа21:13
Пилот Формулы 1 стал совладельцем французского клуба
Европа21:03
Тотти прокомментировал начальные успехи де Росси в Роме
Украина21:01
УХЛ: Кременчуг вышел в финал, вырвав победу Днепр в овертайме
Киберспорт20:50
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вне ТОП-5, Monte на грани вылета из ТОП-20
Европа20:30
Лацио объявил имя нового тренера
Европа20:23
Бавария готова попрощаться с одним из лидеров
Украина20:10
Суперлига: Киев-Баскет переиграл Кривбасс, Старый Луцк проиграл Днепру
Европа19:59
Реал нацелился на таланта Манчестер Юнайтед
Украина19:55
Судаков, Матвиенко и другие: топ-10 самых дорогих игроков УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK