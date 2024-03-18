Лацио объявил имя нового тренера

Римский клуб заполучил наставник, который ранее уже отказывался тренировать команду.

Итальянский Лацио Игор Тудор сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера Лацио.

В понедельник, 18 марта, Тудор прибыл в Рим и уже успел сфотографироваться с атрибутикой Лацио.

Официального назначения еще не было, однако хорватский специалист уже запланировал первые тренировки, начиная со среды.

В текущем сезоне Тудор отказался возглавить Наполи. До этого он работал в Марселе.

Напомним, Лацион идет на девятом месте в Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

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